Vier Tage nach dem Heimsieg von Marco Schwarz in Schladming steht für die Herren im alpinen Skizirkus erneut ein Slalom am Programm. Gefahren wird im französischen Chamonix. Der erste Durchgang startet um 9:30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

Das Rote Trikot für den Führenden im Slalomweltcup befindet sich fest in österreichischer Hand. Marco Schwarz führt die Wertung mit 131 Punkten Vorsprung auf den Norweger Sebastian Foss-Solevaag an. Mit Manuel Feller zählt ein weiterer Österreicher zu den besten Slalomfahrern in dieser Saison. Besonders motiviert wird auch Adrian Pertl sein. Der Kärntner fuhr beim Vorjahresrennen in Chamonix zum bislang einzigen Mal in seiner Karriere auf ein Weltcuppodest.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN