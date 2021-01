Eine Woche nach dem Slalomsieg von Marco Schwarz in Adelboden steht für die Technikspezialisten am Samstag das nächste Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm. Nach den coronabedingten Absagen in Wengen und Kitzbühel finden die Rennen in Flachau statt. Um 9:30 Uhr startet der erste Durchgang, die Entscheidung fällt ab 12:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Marco Schwarz reist mit dem Roten Trikot des Führenden im Slalomweltcup nach Flachau.

Die Verantwortlichen in Flachau setzten dieser Tage alle Hebel in Bewegung, um nach dem Damen-Nachtslalom am Dienstag innerhalb kurzer Zeit ein ebenso spektakuläres Slalomdoppel für die Herren auf die Füße zu stellen. Nach dem Triumph in Adelboden wollen die ÖSV-Asse rund um Marco Schwarz und Manuel Feller auch auf heimischen Terrain für Furore sorgen. Mit Michael Matt steht ein weiterer Podiumskandidat für Österreich am Start. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN