Keine Verschnaufpause gibt es für die Slalomasse im alpinen Skiweltcup. 24 Stunden nach dem ersten Slalom in Flachau wird am Sonntag ein weiteres Rennen in dieser Disziplin im Pongau ausgetragen. Verfolgen Sie das Rennen ab 10:30 Uhr (Entscheidung ab 13:30 Uhr) hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Auch ÖSV-Techniker Manuel Feller will wieder angreifen.

Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN