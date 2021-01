Eine Woche nach dem Slalomsieg von Marco Schwarz in Adelboden steht für die Technikspezialisten am Samstag das nächste Rennen in dieser Disziplin auf dem Programm. Nach der Wengen-Absage übernimmt Kitzbühel die Rennen. Um 9:30 Uhr startet der erste Durchgang auf dem Ganslernhang, die Entscheidung fällt ab 12:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Marco Schwarz reist mit dem Roten Trikot des Führenden im Slalomweltcups nach Kitzbühel.

Nach dem Triumph in Adelboden wollen die ÖSV-Asse rund um Marco Schwarz und Manuel Feller auch auf heimischen Terrain für Furore sorgen. Mit Michael Matt steht ein weiterer Podiumskandidat für Österreich am Start. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN