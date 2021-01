Keine Verschnaufpause gibt es für die Slalomasse im alpinen Skiweltcup. 24 Stunden nach dem ersten Slalom in Kitzbühel wird am Sonntag ein weiteres Rennen in dieser Disziplin am Ganslernhang ausgetragen. Verfolgen Sie das Rennen ab 10:30 Uhr (Entscheidung ab 13:45 Uhr) hier im Liveticker!

SN/gepa Der Zielbereich am Ganslernhang in Kitzbühel.

Der Ganslernhang in Kitzbühel zählt zu den Klassikern während einer Slalomsaison. Seit 1937 werden auf dem schräg abfallenden Hang Rennen ausgetragen. Wer kürt sich dieses Mal zum Sieger? Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN