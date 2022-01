Nur einen Tag nach den Damen absolvieren die Herren einen Slalom in Zagreb. Gelingt dem ÖSV-Team rund um Marco Schwarz und Manuel Feller im dritten Saisonslalom das erste Topergebnis? Verfolgen Sie das Rennen in der kroatischen Hauptstadt am Mittwoch ab 15.30 Uhr (Entscheidung ab 18.45 Uhr) hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Manuel Feller will auch im Slalom endlich das Ziel sehen.

Das Rennen im Liveticker