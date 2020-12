Drei Tage nach den Damen bestreiten am Mittwoch die Herren ihr erstes Weltcuprennen im neuen Jahr. In Zagreb wird ein Slalom ausgetragen. Der erste Durchgang startet um 12.15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 15.30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

In den beiden bisherigen Saisonslaloms war Manuel Feller der beste Athlet im ÖSV-Team. Gelingt dem Tiroler am Sljeme in Zagreb der zweite Podestplatz im dritten Slalom?

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN