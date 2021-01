Zum Abschluss des Speedwochenendes im alpinen Skiweltcup steht für die Damen in Crans-Montana ein Super-G auf dem Programm - zu sehen ab 12.00 Uhr hier im Liveticker!

Im vergangenen Super-G in St. Anton verpasste Tamara Tippler als Viertplatzierte nur knapp das Podium. Mit Ariane Rädler und Stephanie Venier schafften zwei weitere ÖSV-Damen den Sprung in die Top-Ten. Gelingt in Crans-Montana der nächste Schritt nach vorn?

Das Rennen im Liveticker ab 12.00 Uhr

Quelle: SN