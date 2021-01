Der vierte Super-G der laufenden Weltcupsaison findet am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen statt. Verfolgen Sie das Rennen ab 11:00 Uhr hier im Liveticker!

Im Super-G duellierten sich in den ersten drei Rennen vor allem die Athletinnen aus Italien und der Schweiz. Lara Gut-Behrami führt die Disziplinenwertung vor Landsfrau Corinne Suter an. Dahinter lauern mit Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone und Marta Bassino zwei Italienerinnen. Beste Österreicherin in der Speed-Disziplin ist Tamara Tippler.

Das Rennen im Liveticker

