Zum Abschluss des Speed-Triples in Lake Louise bestreiten die Damen am Sonntag den ersten Super-G der neuen Saison. Titelverteidigerin in dieser Disziplin ist Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Verfolgen Sie das Rennen ab 18.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Bleibt Lara Gut-Behrami im Super-G das Maß aller Dinge.

Das Rennen im Liveticker