Der letzte Speedbewerb der Damen in der diesjährigen Weltcupsaison ist der Super-G in Lenzerheide am Donnerstag. Die kleine Kristallkugel in diesem Bewerb hat sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami bereits gesichert. Verfolgen Sie das Rennen ab 9.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepapictures Tamara Tippler ist Österreichs Hoffnung im Super-G.

Das Rennen im Liveticker: