Im alpinen Skiweltcup der Damen steht am Samstag (10.30 Uhr) der Super-G in St. Moritz auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Die ÖSV-Damen zeigten sich in den bisherigen drei Speedbewerben dieser Saison in Lake Louise (Kanada) in sehr guter Form. Nicole Schmidhofer holte einen Sieg in der Abfahrt. Im bislang einzigen Super-G war jedoch die Deutsche Viktoria Rebensburg nicht zu schlagen.

Wie läuft das Rennen auf der WM-Strecke? Dort holte Schmidhofer vor zwei Jahren die Goldmedaille.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN