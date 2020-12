Nach vier Technikrennen zu Saisonbeginn starten am Samstag auch die Speed-Spezialistinnen in die Weltcupsaison. Wer holt sich den Sieg beim Super-G in St. Moritz? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Nicole Schmidhofer will in St. Moritz einen erfolgreichen Saisonstart hinlegen.

Zum Favoritenkreis zählen neben den Lokalmatadorinnen Corinne Suter und Lara Gut aus der Schweiz auch die Österreicherinnen. Das Team rund um Nicole Schmidhofer, Nina Ortlieb und Co. peilen beim ersten Speedrennen der Saison zumindest einen Podestplatz an. Nicht mit am Start ist Tamara Tippler. Die Steirerin hatte vor knapp fünf Wochen die Diagnose Covid-19 erhalten und plagt sich noch immer mit den Nachwirkungen herum. "Vor allem der Schwindel macht mir zu schaffen, deswegen wäre Skifahren derzeit auch viel zu gefährlich", erklärte Tippler. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf einen Start in St. Moritz. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN