Nach der Saisonpremiere tags zuvor steht am Sonntag der nächste Super-G der Damen in der Schweiz am Programm. Verfolgen Sie das zweite Speedrennen der noch jungen Saison ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Nina Ortlieb ließ in der vergangenen Saison ihre Klasse erstmals so richtig aufblitzen.

Österreichs Speed-Asse wollen beim zweiten Super-G in St. Moritz innerhalb von 24 Stunden für Furore sorgen. Wer kürt sich am Sonntag zur Siegerin auf der WM-Strecke von 2017? Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN