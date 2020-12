Das Speedwochenende im Skizirkus der Damen in Val d'Isere neigt sich dem Ende zu. Nach zwei Abfahrten wird zum Abschluss der erste Super-G der Saison gefahren - zu sehen ab 11:00 Uhr hier im Liveticker!

In der abgelaufenen sicherte sich die Schweizerin Corinne Suter die kleine Kristallkugel als beste Läuferin im Super-G vor Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone aus Italien. Als beste Österreicherin im Super-G-Weltcup landete Nicole Schmidhofer auf dem dritten Rang. Mit Stephanie Venier und Nina Ortlieb zählten zwei weitere ÖSV-Damen zu den besten Athletinnen in dieser Disziplin. Können die Österreicherinnen auch in dieser Saison überzeugen und um Siege mitfahren?

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN