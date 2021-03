Die Entscheidung um den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Super-G der Herren fällt im letzten Saisonrennen in dieser Disziplin am Donnerstag. Vincent Kriechmayr startet mit einem komfortablen Vorsprung von 83 Punkten auf den Schweizer Marco Odermatt in den Super-G in Lenzerheide - zu sehen ab 11 Uhr hier im Liveticker!

SN/apa Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr will sich die kleine Kristallkugel im Super-G nicht mehr nehmen lassen.

