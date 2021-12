Nach der Absagenflut in Lake Louise wartet auf die Speed-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup in dieser Woche ein Mammutprogramm. Zum Auftakt findet am Donnerstag in Beaver Creek ein Super-G statt. Verfolgen Sie das Rennen ab 19.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Matthias Mayer war in Lake Louise obenauf.

Das Rennen im Liveticker

