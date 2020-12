Einen Tag nach der Abfahrt fahren die Herren im alpinen Skizirkus am Dienstag einen Super-G in Bormio. Erst zum fünften Mal wird auf der Stelvio ein Rennen in dieser Disziplin ausgetragen - zu sehen ab 11:30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Hannes Reichelt konnte den Super-G in Bormio im Jahr 2008 gewinnen.

Bei den vier Super-Gs, die bisher in Bormio gefahren wurden, hatten zumeist die Österreicher Grund zur Freude. Insgesamt drei Mal konnten ÖSV-Athleten in dieser Disziplin auf der Stelvio triumphieren. Mit Hermann Maier und Hannes Reichelt sind zwei Salzburger unter ihnen. Letzterer steht auch am Dienstag zwölf Jahre nach seinem Sieg im Super-G von Bormio wieder im Starthaus. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN