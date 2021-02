Die Generalprobe vor den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina steigt für die Herren im deutschen Garmisch-Partenkirchen. Am Freitag steht ein Super-G auf dem Programm - zu sehen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

Das WM-Aufgebot der ÖSV-Herren im Super-G steht noch nicht endgültig fest. Vincent Kriechmayr hat als Führender in der Disziplinenwertung das Startticket fix. Auch Matthias Mayer und Christian Walder dürften bei der WM in Cortina im Super-G an den Start gehen. Mit einer starken Fahrt in Garmisch könnte der Salzburger Routinier Hannes Reichelt in letzter Sekunde noch auf den WM-Zug aufspringen.

Das Rennen im Liveticker:

