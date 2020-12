Christian Walder war beim ersten Super G der Saison als Dritter überraschend bester Österreicher. Kann der 29-jährige Kärntner beim Super G in Gröden am Freitag erneut einen Spitzenplatz einfahren? Verfolgen Sie das Rennen ab 11:45 Uhr hier im Liveticker!

Mit Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer peilen zwei weitere ÖSV-Athleten Spitzenplätze im italienischen Gröden an. Die beiden Speed-Spezialisten wollen nach zwei durchwachsenen Rennen beim Auftakt in Val d'Isere eine Reaktion zeigen. Der Salzburger Hannes Reichelt zählt nach seiner überstandenen Kreuzbandverletzung nicht zum Favoritenkreis. Topfavorit auf den Sieg ist Mauro Caviezel. Der Schweizer konnte den Super G in der Vorwoche in souveräner Manier für sich entscheiden.

Das Rennen ab 11:45 Uhr im Liveticker:

Quelle: SN