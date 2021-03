Die Entscheidung um den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Super-G der Herren fällt im letzten Saisonrennen in dieser Disziplin am Donnerstag. Vincent Kriechmayr aus Österreich startet mit einem komfortablen Vorsprung von 83 Punkten auf den Schweizer Marco Odermatt in den Super-G in Lenzerheide - zu sehen ab 11 Uhr hier im Liveticker!

SN/apa Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr will sich die kleine Kristallkugel im Super-G nicht mehr nehmen lassen.

Das Rennen im Liveticker: