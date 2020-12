Im alpinen Skiweltcup der Herren steht am Sonntag (10.30 Uhr) der Super-G in Val d'Isere auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

Nur drei Punkte waren es am Ende, die dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr in der Vorsaison auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Super-G-Weltcup fehlten. Der Disziplinenerfolg ging hauchdünn an den Schweizer Mauro Caviezel.

Doch dieser fehlt aktuell wegen einer Achillessehnenverletzung. Kriechmayr gewann das bislang letzte durchgeführte Super-G-Weltcuprennen in Hinterstoder (29. Februar). Wie läuft es am Sonntag?

Quelle: SN