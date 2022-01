Am Dienstag steht der legendäre Nachtslalom in Schladming auf dem Programm. Feiern die ÖSV-Athleten im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking einen Heimsieg? Derzeit sieht es nicht danach aus. Marco Schwarz und Manuel Feller sind knapp zwei Sekunden zurück. Johannes Strolz schied nach sehr guter Zwischenzeit aus, ebenso Fabio Gstrein. Eine Klasse für sich bisher ist der Schwede Kristoffer Jakobsen. Er führt vor Giuliano Razzoli. Verfolgen Sie das Rennen auf der Planai jetzt und in der Entscheidung ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker: