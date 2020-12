Am Sonntag steht der zweite Riesentorlauf innerhalb von 24 Stunden für die weibliche Ski-Elite in Courchevel am Programm. Die ÖSV-Läuferinnen wollen dabei näher an die Weltspitze heranrücken. Der Start erfolgt um 9:30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/APA (AFP)/JEFF PACHOUD Federica Brignone zählt seit vielen Jahren zu den besten Ski-Rennläuferinnen im Weltcup.

Stephanie Brunner und Katharina Liensberger gelten als heißeste Eisen auf einen Spitzenplatz im ÖSV-Aufgebot. Zu den Topfavoritinnen auf den Sieg im französischen Skiort zählen Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, Marta Bassino und Petra Vlhova. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN