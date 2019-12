Keine Weihnachtsruhe für die Ski-Herren: Nach der Absage des Gröden-Klassikers steht am Freitag eine zusätzliche Abfahrt in Bormio auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr im Liveticker.

Die beiden bisherigen Weltcup-Abfahrten dieses Winters gewannen in Lake Louise der Deutsche Thomas Dreßen und in Beaver Creek der Schweizer Beat Feuz. Im Training in Bormio gab es eine Überraschung: Der Franzose Brice Roger hat am Donnerstag im Abfahrtstraining für die zwei Weltcupabfahrten am Freitag und Samstag in Bormio Bestzeit aufgestellt. Dahinter folgen Dominik Paris (+0,22 Sek.) und Mattia Casse (0,30) aus Italien. Bester Österreicher wurde mit Startnummer 41 Christopher Neumayer als Sechster (0,48). Matthias Mayer als Achter und Hannes Reichelt als Zehnter waren noch in den Top Ten.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN