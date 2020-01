Start frei für die 80. Hahnenkammrennen: Der Ski-Weltcup gastiert in Kitzbühel. Am Samstag steht die Abfahrt auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Die Rennen auf der Streif gelten als die härtesten der Welt. Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante, Traverse. Keine andere Strecke hat so viele bekannte Abschnitte wie die 3,3 Kilometer lange Streif, die die Profis in weniger als zwei Minuten abfahren. Das gefährliche Spektakel lockt jedes Jahr Tausende Fans an. Die Abfahrt startet am Samstag um 11.30 Uhr.

Quelle: SN