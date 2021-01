Im alpinen Skiweltcup der Herren steht am Freitag der erste von zwei Riesentorläufen in Adelboden auf dem Programm. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde führt im zweiten Durchgang - verfolgen Sie die Entscheidung hier im Liveticker!

Mit dem großen Vorsprung von 0,96 Sekunden auf den Schweizer Marco Odermatt und 0,97 auf den Kroaten Filip Zubcic geht der Franzose Alexis Pinturault in den zweiten Durchgang des alpinen Weltcup-Riesentorlaufs der Ski-Herren in Adelboden (13.15/live ORF 1). Die Österreicher sind in ihrer Problemdisziplin wieder weit von der Spitze weg.

Das Rennen im Liveticker:

