Start frei für die 90. Rennen am Lauberhorn: An diesem Wochenende gastiert der Herren-Skiweltcup in Wengen. Verfolgen Sie die Kombination am Freitag hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures In der bislang einzigen Saison-Kombi war Alexis Pinturault nicht zu schlagen.

Im heurigen Ski-Winter fand bislang erst eine Kombination statt: Kurz vor Neujahr setzte sich Alexis Pinturault in Bormio vor Aleksander Aamodt Kilde und Loic Meillard durch. Die ÖSV-Asse landeten nicht im Spitzenfeld und gehen auch in Wengen als Außenseiter an den Start. Die Kombination in Wengen startet am Freitag um 10.30 Uhr mit dem Super-G, ab 14 Uhr steigt der entscheidende Slalom-Durchgang. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN