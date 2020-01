Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nach Kitzbühel steht am Dienstag mit dem Nachtslalom in Schladming der nächste Klassiker auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Ist die Zeit reif für den ersten rot-weiß-roten Slalomsieg in dieser Saison? Marco Schwarz war am Wochenende in Kitzbühel schon drauf und dran - der Kärntner landete am Ganslernhang hinter dem Schweizer Daniel Yule an der zweiten Position. Gelingt Schwarz in Schladming nun der ganz große Coup? Auch bei den anderen ÖSV-Läufern zeigt die Formkurve nach oben. Das Nightrace startet am Dienstag um 17.45 Uhr, der zweite Durchgang folgt um 20.45 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN