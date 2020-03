Früher als gedacht geht die Ski-Weltcupsaison zu Ende: In Aare stehen für die Damen diese Woche die drei finalen Rennen auf dem Programm. Verfolgen Sie den Parallel-Slalom am Donnerstag im Liveticker.

Das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo - geplant vom 18. bis zum 22. März - musste wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Die Damen starten damit in Aare in ihre letzten Rennen des Winters. Am Donnerstag steht ein Parallel-Slalom auf dem Programm. Start ist um 18.25 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

