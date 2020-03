Früher als gedacht geht die Ski-Weltcupsaison zu Ende: In Aare stehen für die Damen diese Woche die drei finalen Rennen auf dem Programm. Verfolgen Sie den Riesentorlauf am Freitag im Liveticker.

Das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo - geplant vom 18. bis zum 22. März - musste wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Die Damen starten damit in Aare in ihre letzten Rennen des Winters. Am Freitag steht ein Riesentorlauf auf dem Programm.

Im Riesenslalom Weltcup führt vor dem finalen Rennen die Federica Brignone mit 407 Punkten. Petra Vlhova (333) und Mikaela Shiffrin (314) könnten die Italienerin noch einholen.

Der erste Durchgang in Aare startet um 14 Uhr, der entscheidende zweite Durchgang um 17 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN