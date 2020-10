Der Ski-Weltcup kehrt zurück. Zum Auftakt geht es nach Sölden, wo die alpine Ski-Saison traditionell auf dem dortigen Rettenbachferner gestartet wird. Verfolgen Sie das erste Saisonrennen der Damen am Samstag hier im Liveticker!

Der erste Durchgang der Damen startet am Samstag um 10 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 13 Uhr. Die Salzburgerin Bernadette Schild feiert ein Jahr nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback beim Gletscher-Rennen in Sölden. Mit Stephanie Brunner kehrt eine weitere ÖSV-Dame nach überstandener Verletzungspause auf die Piste zurück. Mikaela Shiffrin muss wegen Rückenproblemen auf einen Start verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer am Rettenbachferner zugelassen. Nur 200 VIPs sind pro Renntag live dabei. Den Sieg im Vorjahr sicherte sich überraschend Alice Robinson aus Neuseeland. Es war der erste Weltcup-Erfolg der 18-Jährigen.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN