Einen Tag nach den Damen starten am Sonntag die Herren in die alpine Ski-Saison. Gefahren wird ebenfalls in Sölden, wo die Saison traditionell auf dem dortigen Rettenbachferner gestartet wird. Verfolgen Sie das erste Saisonrennen der Herren am Sonntag hier im Liveticker!

SN/afp Alexis Pinturault möchte seinen Erfolg in Sölden aus dem Vorjahr am Sonntag wiederholen.

Der erste Durchgang der Herren startet um 10 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 13.15 Uhr. Zum engsten Favoritenkreis zählen Vorjahressieger Alexis Pinturault aus Frankreich sowie Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Das ÖSV-Team rund um die beiden Salzburger Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger möchte nach einer verkorksten Saison im vergangenen Winter in die Erfolgsspur zurückkehren. Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer am Rettenbachferner zugelassen. Nur 200 VIPs sind pro Renntag live dabei. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN