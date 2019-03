Finale im alpinen Skiweltcup in Soldeu: am Samstag steht der Riesentorlauf der Herren auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Salzburgs Ski-Superstar Marcel Hirscher hat den Riesentorlauf-Weltcup bereits für sich entschieden. Er liegt vor dem letzten Rennen mit mehr als 150 Punkten Vorsprung in Führung. Zweiter ist Hirschers norwegischer Dauerrivale Henrik Kristoffersen. Allerdings: Hirschers letzter Sieg in einem Riesentorlauf liegt bereits einige Wochen zurück: Am 12. Jänner 2018 gewann er den Riesentorlauf in Adelboden. Kann Hirscher heute wieder zuschlagen und seinen 68. Weltcupsieg feiern?

Der erste Durchgang des Riesentorlaufs in Soldeu beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 12.15 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Riesentorlauf-Weltcup der Herren 2018/19:

Ort Datum Sieger Zeit Sölden (AUT) 28. Oktober --- abgesagt --- - Beaver Creek (USA) 2. Dezember Marcel Hirscher (AUT) 2:36,52 Val d'Isere (FRA) 8. Dezember Marcel Hirscher (AUT) 1:42,99 Alta Badia (ITA) 16. Dezember Marcel Hirscher (AUT) 2:32,29 Alta Badia (ITA) 17. Dezember Marcel Hirscher (AUT) Parallelbewerb Saalbach-Hinterglemm (AUT) 19. Dezember Marcel Hirscher (AUT) 1:54,98 Adelboden (SUI) 12. Jänner Marcel Hirscher (AUT) 2:26,54 Garmisch (GER) 3. Februar --- abgesagt --- - Bansko (BUL) 24. Februar Henrik Kristoffersen (NOR) 2:26,87 Kranjska Gora (SLO) 9. März Henrik Kristoffersen (NOR) 2:26,63

Quelle: SN