Start frei für die ersten Rennen im neuen Jahr: Der Ski-Weltcup gastiert an diesem Wochenende in Zagreb. Verfolgen Sie den Slalom der Damen am Samstag im Liveticker.

Ski-Star Mikaela Shiffrin kämpft am Samstag in Zagreb um ihren fünften Slalom-Triumph an einem Ort. Gemeinsam mit Marlies Raich, die ihre Erfolge unter dem Mädchennamen Schild einfuhr, ist die US-Amerikanerin mit vier Siegen Rekordhalterin. Vier Slaloms hat Shiffrin bisher außer in Zagreb auch in Levi, Aare und zuletzt Killington gewonnen. Mit fünf Erfolgen würde die 24-Jährige aber einen neuen Maßstab setzen, der ihre Sonderstellung im Slalom noch einmal untermauern würde. Shiffrin hat in den jüngsten sechs Weltcup-Slaloms plus dem WM-Bewerb in Aare den Sieg geholt.

Der Zagreb-Slalom startet am Samstag um 13 Uhr, der finale Durchgang um 16.15 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

