Nächster Herren-Slalom, nächste Chance auf den ersten rot-weiß-roten Podestplatz: Verfolgen Sie den Slalom in Madonna di Campiglio am Mittwoch hier im Liveticker!

Österreichs Slalom-Team der Herren kommt in diesem Winter nicht richtig in Schwung. Verletzungspech, Fehler und Material-Missgeschicke waren unter anderem schuld, dass in der Saison nach dem Rücktritt von Ski-Superstar Marcel Hirscher bisher kein Podestplatz herausschaute. Die nächste Chance auf ein Spitzenergebnis bietet sich am Mittwoch beim Nacht-Slalom in Madonna di Campiglio. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, das Finale um 20.45 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

