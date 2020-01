Petra Vlhova liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Zagreb klar in Führung. Die Slowakin fuhr einen Vorsprung von 1,16 Sekunden auf die zweitplatzierte Mikaela Shiffrin heraus. Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger als Vierte (+1,99 Sekunden), Katharina Truppe folgt auf Platz sechs (2,06). Verfolgen Sie den zweiten Durchgang ab 16.15 im Liveticker.

Vlhova hat damit die Chance, Shiffrins Erfolgslauf zu beenden. Die US-Amerikanerin gewann die jüngsten sechs Weltcup-Torläufe sowie den WM-2019-Slalom. Shiffrin kämpft zudem in Zagreb um ihren fünften Slalom-Triumph an einem Ort. Gemeinsam mit Marlies Raich, die ihre Erfolge unter dem Mädchennamen Schild einfuhr, ist die US-Amerikanerin mit vier Siegen Rekordhalterin. Vier Slaloms hat Shiffrin bisher außer in Zagreb auch in Levi, Aare und zuletzt in Killington gewonnen. Mit fünf Erfolgen würde die 24-Jährige aber einen neuen Maßstab setzen, der ihre Sonderstellung im Slalom noch einmal untermauern würde. Shiffrin hat in den jüngsten sechs Weltcup-Slaloms plus dem WM-Bewerb in Aare den Sieg geholt.

Der finale Durchgang startet um 16.15 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN