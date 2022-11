Ski-Weltcup live: Damen-Slalom in Killington, Liensberger nach erstem Durchgang auf Podestkurs

Nach dem Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami im Riesentorlauf steht in Killington am Sonntag bereits das nächste Rennen auf dem Programm. Mit Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang die große Favoritin und Lokalmatadorin in Führung. Katharina Liensberger ist mit 0,22 Sekunden Rückstand Dritte. Der zweite Durchgang folgt um 19 Uhr. Verfolgen Sie den Slalom hier im Liveticker!

SN/AP Katharina Liensberger liegt im Slalom von Killington nach dem 1. Durchgang auf Podestkurs.

Das Rennen im Liveticker