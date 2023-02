Ski-WM in Courchevel/Méribel: Haaser holt Bronze in der Kombination - Gold an Brignone

Ricarda Haaser hat im ersten Bewerb die erste Medaille für Österreich bei der alpinen Ski-WM in Frankreich geholt. In der Kombination gewann die Tirolerin in Meribel Bronze, es war bisher der größte Erfolg in ihrer Karriere. Gold ging an die Italienerin Federica Brignone, die schon nach dem Super-G-vorne war. Silber gab es dank der Slalom-Bestzeit für die Schweizerin Wendy Holdener. Die große Favoritin Mikaela Shiffrin fädelte auf Medaillenkurs bei einem der letzten Tore ein.

