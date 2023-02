Ski-WM in Courchevel/Méribel live: Super-G der Herren

Am Donnerstag geht bei der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel der Super-G der Herren in Szene. Gelingt Vincent Kriechmayr die Titelverteidigung? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr im Liveticker!

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Vincent Kriechmayr ist der WM-Titelverteidiger im Super-G.

Das Rennen im Liveticker