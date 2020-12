Die im März angesetzte und wegen der Coronapandemie verschobenen Skiflug-WM begann am Freitag (16 Uhr) mit dem ersten Wettkampftag - lesen Sie den Bewerb hier im Liveticker nach!

Michael Hayböck nimmt den zweiten Tag der Skiflug-WM in Planica als Medaillenanwärter in Angriff. Nach zwei von vier Durchgängen rangiert der 29-jährige Oberösterreicher, der auf 245,5 und 217 m kam, an der vierten Stelle. Der Deutsche Karl Geiger (241/223,5) führt 4,6 Punkte vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (221/229,5). Hayböck fehlen lediglich 2,8 Punkte auf den drittplatzierten Deutschen Markus Eisenbichler (220/247), der im zweiten Versuch bei der Tagesbestweite landete.

Der Tiroler Philipp Aschenwald (201,5/218) geht als 18. in den zweiten Wettkampftag, Gregor Schlierenzauer (193/199,5) rangiert an der 26. Stelle. Ausgeschieden ist bereits Skiflug-Debütant Timon-Pascal Kahofer als 34. (181,5 m) im ersten Durchgang.

Liveticker zum Nachlesen:

Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Clemens Leitner, Timon Kahofer: So lautete das ursprüngliche Aufgebot der ÖSV-Skispringer für die am Donnerstag mit der Qualifikation beginnende Skiflug-WM im slowenischen Planica.

Weil zuletzt quasi das gesamte Team mit dem Coronavirus infiziert war, fiel eine gute Vorbereitung flach. Die ÖSV-Schanzenstars gehen ohne Wettkampfpraxis auf Weitenjagd. Und ohne Weltrekordler Stefan Kraft - er muss wegen akuter Rückenbeschwerden passen.



Quelle: SN