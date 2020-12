Zum Abschluss der Skiflug-WM steht in Planica am Sonntag der Teambewerb am Programm. Obwohl die Vorbereitung auf das Großereignis alles andere als optimal abgelaufen ist, hoffen die österreichischen Adler auf Edelmetall. Verfolgen Sie den Bewerb ab 16:00 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Der Teambewerb am Sonntag markiert den Abschluss der Skiflug-WM in Planica.

Der Teambewerb im Liveticker: Quelle: SN