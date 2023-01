Nach sieben Technikbewerben kehren am Wochenende erstmals in diesem Jahr die Speed-Spezialistinnen im alpinen Skizirkus der Damen auf die Piste zurück. Am Samstag steht in St. Anton eine Abfahrt auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen ab 11 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/MALCOLM CARMICHAEL Die Salzburgerin Mirjam Puchner will auf das Podest.

Das Rennen im Liveticker