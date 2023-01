Zum Abschluss des Speed-Wochenendes der Damen in Österreich steigt am Sonntag ein Super-G. Wer holt sich den Sieg in St. Anton? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Nina Ortlieb und Co. greifen wieder an

Das Rennen im Liveticker