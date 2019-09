Superstar Marcel Hirscher gab am Mittwoch in Salzburg seinen Rücktritt vom alpinen Ski-Rennsport bekannt. Der 30-jährige Salzburger ist zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister, außerdem hat er zuletzt achtmal in Folge den Gesamtweltcup der Herren geholt.

