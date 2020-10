Geschätzte 200.000 Zuschauer, rund 50 Millionen Euro WM-Budget und noch einmal bis zu 40 Millionen Euro an möglichen Investitionen in die Infrastruktur: Die alpine Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm wäre auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für das Land Salzburg. Die Gegenkandidaten sind Crans Montana und Garmisch-Partenkirchen. Wir berichten im SN-Liveblog ab 15.30 Uhr von der FIS-Herbsttagung in Zürich. Die Entscheidung über die Vergabe fällt gegen 17.30 Uhr.

SN/saalbach.com Saalbach-Hinterglemm kämpft erneut um die Ausrichtung der alpinen Ski-WM.

Die Entscheidung im SN-Liveblog Quelle: SN