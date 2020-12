Traditionell startet die Vier-Schanzen-Tournee der Skispringer am 29. Dezember mit dem Springen in Oberstdorf. Im Vorjahr belegte der Salzburger Stefan Kraft als bester Österreicher zum Auftakt den vierten Platz. Verfolgen Sie das Auftaktspringen der 69. Tournee am Dienstag ab 16.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Der Salzburger Stefan Kraft verpasste im Vorjahr das Podium in Oberstdorf nur knapp.

Den Sieg im Vorjahr sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi vor Karl Geiger aus Deutschland und Dawid Kubacki aus Polen. In der Gesamtwertung des letzten Jahres hatte schlussendlich Kubacki die Nase vorn. Das siebenköpfige ÖSV-Aufgebot wird von den beiden Salzburgern Stefan Kraft und Daniel Huber angeführt. Mit Jan Hörl ist ein weiterer Athlet aus Salzburg Teil des Aufgebots. Der zweifache Tourneesieger Gregor Schlierenzauer wurde nach durchwachsenen Leistungen in dieser Saison nicht berücksichtigt. Das Springen im Liveticker: Das Tippspiel zur Vier-Schanzen-Tournee Quelle: SN