Der Abschluss der Vier-Schanzen-Tournee findet auch in diesem Jahr wie gewohnt in Bischofshofen statt. Wer kürt sich am Mittwoch zum Sieger der 69. Tournee? Verfolgen Sie die Entscheidung auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ab 16:45 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Lokalmatador Stefan Kraft freut sich auf das Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

In der vergangenen Saison kürte sich der Pole Dawid Kubacki mit einem Sieg in Bischofshofen zum Sieger der Vier-Schanzen-Tournee. Können in diesem Jahr die ÖSV-Athleten rund um die Lokalmatadoren Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl ein Wörtchen um den Sieg mitreden? Das Springen im Liveticker: