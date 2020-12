Für die Skispringer gibt es zum Start in das neue Jahr keine Verschnaufpause. In Garmisch-Partenkirchen steht am Freitag das Neujahrsspringen am Programm. Es ist die zweite Station der Vier-Schanzen-Tournee. Verfolgen Sie den Bewerb ab 14:00 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Wer wird der erste Sieger im Weltcup der Skispringer im Jahr 2021?

In der vergangenen Saison feierte der Norweger Marius Lindvik in Garmisch-Partenkirchen seinen ersten von bislang zwei Einzelsiegen im Weltcup. In der Endabrechnung der Vier-Schanzen-Tournee des Vorjahrs belegte der Norweger den zweiten Platz. Das Springen im Liveticker: Das Tippspiel zur Vier-Schanzen-Tournee Quelle: SN