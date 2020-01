Spannend bis zum letzten Sprung bleibt die Vierschanzentournee der Skispringer. Beim Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen hat der Pole Dawid Kubacki in der Gesamtwertung vorgelegt. Verfolgen Sie den Finaldurchgang jetzt im SN-Liveticker.

Der Pole Dawid Kubacki, der vor dem letzten Springen das Tournee-Ranking angeführt hatte, sprang mit 143 Metern am weitesten und führt nach dem ersten Durchgang in Bischofshofen (151,6 Punkte) vor Karl Geiger (140 m/147,7) und Marius Lindvik (139/146,5). Der Salzburger Stefan Kraft platzierte sich mit 138 Metern auf Platz vier. Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (JAP) verlor mit 135,5 Metern an Terrain und ist aus aus dem dem Rennen um den Tourneesieg.

Kubacki war mit 9,1 Punkten Vorsprung auf Lindvik und 13,3 auf Geiger in das Abschluss-Springen gegangen.

Das Springen im Liveticker:

Quelle: SN